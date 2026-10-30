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Dos astronautas salen al espacio a instalar panel solar en la EEI

Por: EFE

29 Octubre 2026, 07:52

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Menon y Kutryk realizan caminata espacial para instalar un panel solar que aumentará 30% la energía de la EEI en órbita.

Dos astronautas salen al espacio a instalar panel solar en la EEI

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron este jueves una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el séptimo de los ocho nuevos paneles solares que reforzarán su suministro eléctrico.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 8:00 hora del este de Estados Unidos y los trabajos durarán unas seis horas y 45 minutos, según la NASA.

Los ocho paneles, que la agencia espacial estadounidense empezó a instalar en 2021, aumentarán hasta un 30 % la energía disponible en la estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.

Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada.

Menon, astronauta de la NASA, trabajará subido al brazo robótico 'Canadarm2' para llevar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta su punto de instalación, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, en inglés), se desplazará amarrado a la estructura de la estación para unirse a él y terminar el montaje.

Cuando el panel esté colocado, el control de la misión lo activará a distancia para que se despliegue y empiece a generar electricidad.

Desde el interior, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney ayudarán a sus compañeros a ponerse y quitarse los trajes y manejarán el brazo robótico.

Para Menon es la cuarta caminata espacial, tras las tres de agosto, y para Kutryk, que llegó a la estación el 1 de octubre con la misión Crew-13, la primera.

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