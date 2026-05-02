Donald Trump refuerza sanciones a Cuba y congela activos

El mandatario argumentó que las acciones del gobierno cubano representan una amenaza 'inusual y extraordinaria' para la seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un endurecimiento de las sanciones contra el Gobierno de Cuba, dirigidas tanto a ciudadanos estadounidenses como extranjeros que mantengan operaciones en sectores clave de la economía de la isla.

En una nueva orden ejecutiva, el mandatario argumentó que las acciones del gobierno cubano representan una amenaza 'inusual y extraordinaria' para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

"Las políticas del Gobierno de Cuba no solo perjudican a Estados Unidos, sino que son incompatibles con los valores de las sociedades libres y democráticas", sostuvo.

Golpe a sectores estratégicos

Las medidas apuntan a áreas fundamentales para la captación de divisas en Cuba, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la disposición, cualquier persona o empresa que participe en estos sectores o mantenga vínculos comerciales con el gobierno cubano enfrentará el bloqueo total de sus activos en territorio estadounidense.

Advertencias al sistema financiero internacional

La Casa Blanca también advirtió que las instituciones bancarias extranjeras que faciliten operaciones significativas con entidades sancionadas podrían perder acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo el uso del dólar o sus cuentas en Wall Street.

Este nuevo paquete amplía el alcance de las sanciones, que ya no se limitan a funcionarios gubernamentales, sino que también incluyen a directivos, líderes y cualquier persona vinculada con actividades consideradas dentro de los criterios establecidos.

Restricciones migratorias y aplicación inmediata

Además del impacto económico, las sanciones contemplan la prohibición de ingreso a Estados Unidos para quienes estén relacionados con los sectores señalados.

Las medidas entraron en vigor de forma inmediata, según explicó la administración, para evitar que posibles transferencias de fondos o activos permitan evadir las restricciones.

Reacciones políticas

La decisión fue respaldada por legisladores estadounidenses de origen cubano, como Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar, quienes celebraron el endurecimiento de la política hacia La Habana.

"La política de apaciguamiento ha terminado; no permitiremos que este régimen opere tan cerca de nuestras costas", expresó Salazar.

Por su parte, Giménez advirtió que podrían venir medidas aún más severas si el gobierno cubano mantiene su actual postura.

Mayor presión sobre La Habana

Desde enero, Washington ha incrementado la presión sobre Cuba con acciones como un bloqueo petrolero. En este contexto, Trump ha reiterado en distintas ocasiones la posibilidad de impulsar un cambio de régimen en la isla.