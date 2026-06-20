Donald Trump presenta el nuevo Air Force One con diseño renovado

La Fuerza Aérea aseguró que el avión fue sometido a un proceso de modificación enfocado en cumplir con los estrictos requisitos de seguridad exigidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente el nuevo Air Force One, una aeronave Boeing 747 que anteriormente perteneció al gobierno de Qatar y que ahora forma parte de la flota presidencial estadounidense como una solución temporal mientras se completan los nuevos aviones encargados directamente al fabricante Boeing.

La presentación se realizó en la Base Conjunta Andrews, donde Trump mostró el avión ante integrantes de la Fuerza Aérea y destacó tanto su diseño exterior como las modificaciones realizadas para convertirlo en una plataforma apta para el transporte presidencial.

Un Air Force One con nueva imagen

Uno de los cambios más notorios es la transformación estética de la aeronave. El nuevo avión abandona el tradicional esquema azul claro utilizado durante décadas y adopta una combinación de azul marino, blanco y rojo, colores que el mandatario impulsó desde su primer periodo en la Casa Blanca.

El costado izquierdo del avión porta el sello presidencial, mientras que la cola luce una gran bandera estadounidense. Trump aseguró que el nuevo diseño proyecta una imagen más fuerte del país durante sus visitas internacionales.

“Ahora, cuando aterrizamos en aeropuertos en Londres y en Alemania y en distintos lugares, nadie supera a éste, y así es como debe ser para nuestro país”, expresó durante la presentación.

Será utilizado en viajes internacionales

El mandatario confirmó que el nuevo Air Force One será utilizado en próximos compromisos internacionales, incluida la cumbre de la OTAN prevista para el próximo mes en Turquía.

Asimismo, adelantó que la aeronave podría formar parte de futuras giras diplomáticas, mientras que el reciente viaje realizado para la cumbre del Grupo de los 7 marcó uno de los últimos desplazamientos programados a bordo de los actuales aviones presidenciales VC-25A.

Además, anunció que el nuevo avión participará en las celebraciones del 4 de julio mediante un sobrevuelo especial durante los festejos por la independencia estadounidense.

Un avión puente mientras llegan los nuevos VC-25B

La incorporación de esta aeronave responde a los retrasos registrados en el programa de sustitución de los aviones presidenciales. Los nuevos VC-25B encargados a Boeing estaban programados inicialmente para entrar en servicio en 2024, pero los plazos fueron modificados y ahora se espera su llegada para 2028.

Ante este escenario, el Boeing 747 procedente de Qatar funcionará como un avión de transición para cubrir las necesidades operativas de la presidencia estadounidense durante los próximos años.

Trump explicó que la decisión surgió mientras el gobierno enfrentaba la espera por la entrega de las nuevas aeronaves y consideró que era necesario contar con una alternativa moderna para representar al país en el extranjero.

Persisten cuestionamientos por el origen de la aeronave

La llegada del avión también ha generado debate debido a que originalmente pertenecía al gobierno de Qatar. Desde que se confirmó su incorporación, surgieron cuestionamientos relacionados con aspectos éticos y legales sobre la aceptación de una aeronave de tan alto valor proveniente de un gobierno extranjero.

Trump ha sostenido que no utilizará el avión una vez que concluya su mandato y ha señalado que la aeronave sería destinada posteriormente a una futura biblioteca presidencial.

Por su parte, la Fuerza Aérea aseguró que el avión fue sometido a un proceso de modificación enfocado en cumplir con los estrictos requisitos de seguridad exigidos para cualquier aeronave presidencial, manteniendo al mismo tiempo parte de su configuración interior original.

Las autoridades estadounidenses informaron que los actuales VC-25A no serán retirados de inmediato. Tanto estas aeronaves como el nuevo Boeing 747 estarán disponibles para las misiones presidenciales mientras se concreta la llegada de los futuros VC-25B.

La selección del avión que utilizará el presidente en cada viaje dependerá de las necesidades operativas de cada misión, lo que permitirá mantener varias opciones disponibles dentro de la flota presidencial durante el periodo de transición.