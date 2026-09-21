Donald Trump plantea llamar Inteligencia Suprema a la actual IA

Trump aseguró que su administración no pretende frenar el crecimiento de la inteligencia artificial mediante regulaciones adicionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su propuesta de cambiar el nombre de la inteligencia artificial y pidió a sus seguidores elegir una nueva denominación mediante una encuesta publicada en sus redes sociales.

El mandatario considera que la expresión “inteligencia artificial” es imprecisa y poco elegante frente a las capacidades alcanzadas por esta tecnología. Entre las alternativas planteadas aparecen Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema e Inteligencia Suprema, además de la opción de conservar el término actual.

Encuesta no representa un cambio oficial

La consulta es informal y no cuenta con una metodología que permita considerarla representativa de la población estadounidense. Sus resultados reflejarán principalmente la opinión de los usuarios que siguen e interactúan con Trump en las plataformas digitales.

Hasta el momento no se ha anunciado una opción ganadora ni la Casa Blanca ha emitido una orden, decreto o propuesta legislativa para sustituir oficialmente el término inteligencia artificial.

Aunque Trump seleccionara alguno de los nombres, el gobierno estadounidense no podría imponerlo automáticamente a universidades, empresas tecnológicas, publicaciones científicas u organizaciones internacionales.

Trump anuncia una nueva “Fuerza de IA”

La propuesta para renombrar la tecnología fue presentada junto con el anuncio de una “Fuerza de IA”, organismo que tendría la tarea de acompañar el crecimiento de la industria, detectar posibles abusos y fortalecer la posición de Estados Unidos frente a China.

Trump también adelantó que nombrará a un nuevo asesor especial, conocido como “zar de la inteligencia artificial”, para coordinar la estrategia de su administración.

Sin embargo, no reveló quién ocupará el cargo ni explicó cuáles serán sus facultades.

Tampoco se conocen el presupuesto, las dependencias participantes, la fecha de inicio o la estructura administrativa de la nueva fuerza. Por ahora, el proyecto permanece como un anuncio sin documentación oficial que detalle su funcionamiento.

Gobierno busca evitar nuevas restricciones

Trump aseguró que su administración no pretende frenar el crecimiento de la inteligencia artificial mediante regulaciones adicionales.

Sostuvo que las conductas ilegales o los daños provocados por esta tecnología pueden atenderse mediante el sistema penal y civil existente.

La postura contrasta con las solicitudes de investigadores, legisladores y directivos tecnológicos que piden mayores controles ante riesgos relacionados con ciberataques, desinformación, agentes autónomos y desplazamiento de empleos.

David Sacks, quien anteriormente se desempeñó como asesor de inteligencia artificial y criptomonedas, continúa influyendo desde una posición externa y comparte la idea de responsabilizar a las empresas por sus productos sin establecer una supervisión federal extensa.

La competencia con China entra en el debate

La iniciativa surge mientras Estados Unidos y China mantienen conversaciones sobre seguridad tecnológica, comercio, semiconductores avanzados y minerales críticos.

Trump sostiene que una regulación excesiva podría reducir la capacidad de las compañías estadounidenses para competir con las empresas chinas. El tema será parte de la agenda prevista para su próximo encuentro con el presidente Xi Jinping.

Mientras se conocen medidas concretas sobre la “Fuerza de IA”, la encuesta de Trump mantiene abierto un debate que combina comunicación política, regulación tecnológica y la competencia internacional por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial.