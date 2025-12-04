Donald Trump planea buscar un nuevo acuerdo con México y Canadá

El presidente de los Estados Unidos dejara que caduque el T-MEC para poder obtener un acuerdo comercial actualizado con sus países vecinos

El T-MEC es un acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica que entró en vigor en el año 2020 en el cual una de sus principales funciones es tratar y mantener diferentes aspectos a un buen nivel como lo son el comercio digital, el medio ambiente y las condiciones laborales.

Este tratado es el que reemplazo el anterior tratado T-LCAN que duró 26 largos años, desde 1994 hasta su culminación en el 2020, la principal razón por el que se hizo este tratado fue para incrementar el comercio y eliminar las barreras aduanales para que de esta manera hubiera una mayor libertad de transportación de distintos productos entre estos tres países vecinos.

Donald Trump mencionó en una rueda de prensa que el actual tratado comercial lo dejará expirar, aunque tampoco descartó llegar a un otro acuerdo con México y Canadá: los tres países deberán revisar este tratado en el próximo año del 2026 y los mismos presidentes de estos países decidirán si lo renuevan hasta el 2042 o deciden no renovar y dejar que expire hasta el año del 2036.

El presidente hizo especial referencia a los aranceles a automóviles y a los mismos negocios automotrices que, el mismo ha dado a entender que han provocado que una gran cantidad de empresas trasladen su producción hacia los Estados Unidos.

"No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá".

Diversos expertos han advertido que la eventual expiración o renegociación del T-MEC podría afectar la estabilidad comercial en gran parte de la región y reconfigurar las cadenas de suministro entre los tres países.