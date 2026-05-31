Donald Trump liderará celebración del 250 aniversario de EUA

Los organizadores confirmaron que el presidente inaugurará personalmente las actividades programadas en Washington, en la ceremonia previa al inicio de la feria

Lo que comenzó como una celebración nacional por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos terminó convirtiéndose en un nuevo frente de controversia política para el presidente Donald Trump, luego de que varios artistas decidieran retirarse del cartel del festival “The Great American State Fair” por considerar que el evento mantiene una cercanía con el mandatario republicano.

Ante las cancelaciones, Trump anunció que será él mismo quien encabezará las festividades organizadas por Freedom 250, iniciativa creada para conmemorar el histórico aniversario que el país celebrará el próximo 4 de julio de 2026.

El mandatario confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde aseguró que varios músicos habrían decidido no presentarse por temor a las reacciones que pudiera generar su participación en un evento vinculado a su figura política.

“Entiendo que hay artistas que están teniendo miedo de presentarse”.

Trump incluso ironizó sobre las bajas sufridas por el festival y planteó la posibilidad de sustituir parte del programa artístico por un acto encabezado por él mismo, con un mensaje enfocado en el movimiento “Make America Great Again”.

Posteriormente, los organizadores confirmaron que el presidente inaugurará personalmente las actividades programadas en Washington, en una ceremonia previa al inicio formal de la feria.

La polémica gira en torno al carácter del evento

Freedom 250 se presenta como una iniciativa no partidista destinada a celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. Sin embargo, la organización fue impulsada durante el actual mandato de Trump y está dirigida por personas vinculadas a su entorno político, situación que provocó cuestionamientos entre algunos artistas invitados.

Durante los últimos días se confirmó la salida de figuras como Bret Michaels, Martina McBride y The Commodores, quienes decidieron retirarse del cartel.

Algunos de los artistas señalaron que originalmente recibieron la invitación bajo la premisa de participar en una celebración cívica y cultural, pero posteriormente concluyeron que el evento estaba adquiriendo una dimensión política con la que no deseaban verse relacionados.

Martina McBride afirmó públicamente que la oportunidad le fue presentada como una actividad no partidista y sostuvo que esa descripción no correspondía con la realidad del proyecto.

Otros artistas mantienen su participación

Pese a las cancelaciones, los organizadores aseguraron que el programa artístico continúa adelante y mantiene confirmadas varias presentaciones musicales.

Entre los artistas que permanecen en el cartel destacan Flo Rida, Fab Morvan, integrante del dúo Milli Vanilli, y Vanilla Ice, quien ha manifestado su respaldo a la celebración del aniversario estadounidense.

La feria contempla además exhibiciones históricas, pabellones representativos de distintos estados, atracciones familiares, sobrevuelos militares, actividades culturales y eventos especiales distribuidos a lo largo del National Mall de Washington.

Una celebración histórica marcada por el debate político

La Great American State Fair se desarrollará del 25 de junio al 10 de julio como uno de los eventos centrales de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Sin embargo, la salida de varios artistas y la decisión de Trump de asumir un papel protagónico han transformado lo que pretendía ser una conmemoración nacional en un nuevo episodio del debate político que rodea al mandatario.

Con la fecha cada vez más cercana, los organizadores buscan mantener el enfoque en la celebración histórica, mientras las discusiones sobre el carácter político del evento continúan atrayendo la atención pública.