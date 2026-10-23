Donald Trump dice que tiene derecho a buscar un tercer mandato

El mandatario estadounidense volvió a cuestionar los resultados electorales de 2020 durante un acto político celebrado en el estado de Iowa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que "tiene derecho" a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque, sostuvo, le hicieron "trampa" en los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y volvió a insistir en que ha ganado tres veces la Presidencia.

"Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez", dijo Trump durante un mitin en Iowa, en referencia a las elecciones de 2020, en las que Biden obtuvo la victoria.

El republicano ha bromeado en repetidas ocasiones con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque la Enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

Trump ganó las elecciones de 2016 y 2024, pero perdió las de 2020 frente a Biden.

Desde aquella derrota, Trump ha sostenido repetidamente que hubo fraude electoral, pese a que las impugnaciones judiciales no lograron demostrar irregularidades generalizadas que alteraran el resultado.

En julio, Trump volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones de 2020 durante un discurso televisado en el que presentó documentos desclasificados que, según afirmó, revelaban vulnerabilidades en el sistema electoral e injerencias extranjeras.

Sin embargo, revisiones de esos documentos realizadas por medios de verificación concluyeron que no aportaban pruebas de fraude generalizado ni de que votos hubieran sido manipulados para alterar el resultado de aquellos comicios.

El mandatario ha intensificado sus actos de campaña en las semanas previas a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso de los Estados Unidos.

Tras sus mítines en Carolina del Norte e Iowa, Trump tiene previstos nuevos actos en Florida, Georgia, Michigan y Texas para movilizar el voto republicano y respaldar a los candidatos de su partido.