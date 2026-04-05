Donald Trump despide al jefe del Estado Mayor del Ejército de EU

Por: Carlos Nava 02 Abril 2026, 17:24 Compartir

La decisión ha abierto un intenso debate político en Washington, mientras que el secretario Hegseth ha defendido la acción

En una medida que ha sacudido las estructuras de defensa en Estados Unidos, el general Randy George fue removido de su cargo como jefe de Estado Mayor del Ejército, tras recibir una solicitud formal de renuncia por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth. La noticia, confirmada por medios internacionales y ratificada por Sean Parnell, vocero del Departamento de Guerra, se produce en un momento crítico de la política exterior estadounidense: la administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra Irán antes de finalizar su intervención en el conflicto. Una salida "inmediata" Según el comunicado emitido por Parnell, la destitución fue una orden directa impulsada por el presidente Donald Trump y ejecutada bajo la dirección de Hegseth. El mandato exigió que George, quien ocupaba el puesto desde agosto de 2023, se retirara del servicio "de forma inmediata". "El Departamento de Guerra agradece las décadas de servicio del general George a nuestra nación. Le deseamos lo mejor en su jubilación", declaró escuetamente el organismo en la nota oficial sobre la salida del 41.º Jefe de Estado Mayor.

Preocupación por la neutralidad institucional

La decisión ha abierto un intenso debate político en Washington. Mientras que el secretario Hegseth ha defendido la acción argumentando que el presidente "simplemente está eligiendo a los líderes que desea", legisladores del Partido Demócrata han manifestado su profunda preocupación.

El temor central radica en la posible politización de las Fuerzas Armadas, una institución que tradicionalmente se ha mantenido neutral, independientemente de la administración en turno. Los críticos advierten que este tipo de remociones podría sentar un precedente peligroso para la jerarquía militar.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado detalles sobre quién asumirá de forma permanente la jefatura de Estado Mayor tras la abrupta salida del general.