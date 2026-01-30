Donald Trump demanda por $10,000 millones de dólares a Hacienda

El mandatario acusa a ambos entes gubernamentales de no proteger sus registros fiscales y los de algunos familiares, pues estos fueron filtrados a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) y al Departamento del Tesoro por la módica cantidad de $10,000 millones de dólares.

El mandatario acusa a ambos entes gubernamentales de no proteger sus registros fiscales y los de algunos familiares, pues estos fueron filtrados a la prensa de su país por un extrabajador del IRS.

La querella fue puesta a título personal por Trump, sus hijos Donald Jr. Eric y la empresa familiar; la cual señala a Charles Littlejohn de darle su información tributaria al New York Times y ProPublica.

"Los demandados tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública", apuntan en la demanda, presentada en un tribunal de Miami.

Trump afirma que el que sus datos salieran a la luz les causó daños reputacionales, financieros y de "humillación pública"; además de "mancillaron injustamente su reputación empresarial".

En 2023, Charles Littlejohn se declaró culpable de filtrar los registros fiscales de Trump al NYT tres años antes, delito por el que fue sentenciado a cinco años de prisión.

Los registros fiscales revelaron que en 2016 y 2017 Trump solo pagó $750 dólares de impuesto sobre la renta, equivalentes a $12,941 pesos mexicanos, algo impensado en una persona multimillonaria.