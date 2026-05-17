Donald Trump culpa a Kathy Hochul por huelga ferroviaria en NY

La gobernadora sostuvo que el conflicto se agravó debido a medidas impulsadas desde Washington para acelerar el proceso de mediación entre las partes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la huelga ferroviaria que comenzó este sábado en el sistema de trenes de Long Island, conflicto que mantiene afectados a cientos de miles de pasajeros en el área metropolitana neoyorquina.

La disputa estalló luego de años de negociaciones fallidas entre la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) y los sindicatos ferroviarios, cuyos trabajadores exigen aumentos salariales acordes con el alto costo de vida en Nueva York.

El paro marca la primera huelga en la historia reciente del Long Island Rail Road (LIRR) tras más de tres años de negociaciones sin lograr un nuevo contrato laboral.

Trump y Hochul intercambian acusaciones

La tensión política escaló rápidamente después de que Kathy Hochul asegurara que la huelga fue consecuencia de decisiones tomadas por la administración federal.

La gobernadora sostuvo que el conflicto se agravó debido a medidas impulsadas desde Washington para acelerar el proceso de mediación entre las partes.

Trump respondió directamente a través de su red Truth Social, donde rechazó cualquier responsabilidad en el conflicto ferroviario.

“No, Kathy, es tu culpa”, escribió el mandatario estadounidense al responder a las críticas de la gobernadora.

El republicano afirmó además que ni siquiera había sido informado de la situación hasta la mañana del sábado y cuestionó la capacidad del gobierno estatal para resolver la crisis.

“Si no puedes solucionarlo, avísame y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente”, añadió Trump.

Trabajadores exigen aumentos salariales

Los sindicatos ferroviarios aseguran que los empleados no han recibido un aumento salarial desde 2022 y denuncian que los salarios actuales ya no alcanzan para cubrir el elevado costo de vida en Nueva York y Long Island.

Por ello, los trabajadores exigen un aumento retroactivo del 9.5 % correspondiente a los últimos tres años, además de un incremento adicional del 5 % para el año en curso.

La MTA, sin embargo, ofreció un incremento salarial del 3 % para 2026 acompañado de un pago único en efectivo, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, advirtió que aceptar las demandas sindicales pondría en riesgo las finanzas del sistema ferroviario.

“Nos negamos a llegar a un acuerdo que haga recaer aumentos salariales desmesurados sobre los usuarios y los contribuyentes”, señaló Lieber.

Más de 270 mil pasajeros resultan afectados

La huelga afecta a más de 270 mil pasajeros que dependen diariamente del Long Island Rail Road para trasladarse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una de las zonas residenciales más importantes del estado.

El servicio ferroviario conecta distintos sectores suburbanos con Manhattan y representa una de las rutas más utilizadas por trabajadores y estudiantes.

Las autoridades mantienen negociaciones activas para intentar alcanzar un acuerdo y reducir las afectaciones, mientras miles de usuarios buscan rutas alternas en medio de retrasos y saturación en otras opciones de transporte público.