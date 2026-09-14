Donald Trump anuncia retiro de arancel al whisky de Irlanda

Trump afirmó que durante su estancia recibió múltiples solicitudes para retirar el impuesto, incluida la del primer ministro irlandés, Micheál Martin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retirará el arancel del 15% aplicado al whisky irlandés, una promesa que podría favorecer las exportaciones de esa bebida y reducir la desventaja comercial frente a productos procedentes del Reino Unido.

El mandatario hizo el anuncio este domingo, al concluir una visita informal de dos días a Irlanda, durante la ceremonia de premiación del Abierto de Irlanda de golf, celebrado en uno de sus complejos turísticos de Doonbeg, en el condado de Clare.

“En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles del whisky irlandés”, declaró Trump frente a los asistentes, quienes respondieron con aplausos y gritos de apoyo.

Gobierno irlandés planteó la eliminación del gravamen

Trump afirmó que durante su estancia recibió múltiples solicitudes para retirar el impuesto, incluida la del primer ministro irlandés, Micheál Martin, con quien se reunió un día antes en Dublín.

La industria irlandesa había solicitado desde meses atrás una exención, al considerar que el gravamen afecta a los productores, importadores y distribuidores, además de generar incertidumbre sobre los precios que enfrentan los consumidores estadounidenses.

Anuncio todavía debe formalizarse

El compromiso representa una señal favorable para los fabricantes de whisky de la República de Irlanda, cuyos productos están sujetos a las medidas comerciales aplicadas por Washington a las importaciones provenientes de la Unión Europea.

Sin embargo, la eliminación del arancel todavía no ha entrado en vigor. El Gobierno estadounidense no ha difundido el documento que formalizará la medida, la fecha en que comenzará a aplicarse ni los productos específicos que quedarán exentos.

Por ello, la promesa deberá traducirse en una disposición comercial antes de que los exportadores puedan beneficiarse de la reducción.

Whisky irlandés busca competir en igualdad de condiciones

Meses antes, Estados Unidos concedió un alivio arancelario a determinadas importaciones de whisky procedentes del Reino Unido, entre ellas las elaboradas en Escocia e Irlanda del Norte.

Esa decisión no comprendía automáticamente al producto fabricado en la República de Irlanda, debido a su pertenencia a la Unión Europea. La medida anunciada por Trump permitiría reducir esa diferencia y mejorar la posición del whisky irlandés dentro del mercado estadounidense.

La promesa cerró una visita en la que Trump combinó reuniones políticas con su participación en el torneo de golf. Ahora, el sector permanece a la espera de que Washington determine los términos y el calendario para retirar el gravamen.