Donald Trump acusa fraude electoral en California sin evidencias

La denuncia fue difundida a través de su cuenta de Truth Social, donde el mandatario aseguró que el voto estaba siendo "robado" en el estado

El presidente de EUA, Donald Trump, volvió a cuestionar el proceso electoral en California al acusar, sin presentar pruebas, que los demócratas hicieron trampa en las elecciones primarias celebradas el martes.

La denuncia fue difundida a través de su cuenta de Truth Social, donde el mandatario aseguró que el voto estaba siendo "robado" en el estado, mientras el conteo de boletas continúa en varias contiendas clave.

“Miren lo que está sucediendo en California: los 'Dumócratas', justo ante nuestros propios ojos, están robando el voto. ¡Espero que los republicanos estén atentos para que, por fin, puedan aprobar LA LEY PARA SALVAR A AMÉRICA!”, escribió Trump.

El mensaje se suma a otras publicaciones realizadas la noche del miércoles, en las que el presidente afirmó que el Departamento de Justicia estadounidense estaría investigando el proceso electoral del llamado Estado Dorado.

Trump cuestiona conteo en contiendas cerradas

El mandatario señaló que los demócratas "están intentando robarles" a los candidatos republicanos las primarias a la gubernatura de California y a la alcaldía de Los Ángeles, pese a que los resultados parciales muestran competencias cerradas en ambas elecciones.

En la carrera por la gubernatura, el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News de origen británico, encabeza el recuento con 27.8 por ciento de los votos frente al demócrata Xavier Becerra, que suma 25.4 por ciento, con cerca del 56 por ciento de las papeletas escrutadas.

En la alcaldía de Los Ángeles, la actual alcaldesa Karen Bass busca la reelección con 35 por ciento, seguida por el republicano Spencer Pratt, conocido por el reality show "The Hills", con 29.9 por ciento, con el 62 por ciento de los votos contabilizados.

Trump también aprovechó la demora en la entrega de resultados finales para criticar el voto por correo, uno de los mecanismos más utilizados en California y que suele extender el proceso de conteo durante varios días.

El mandatario promovió un amplio proyecto de ley que exigiría a los votantes presentar prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para participar en elecciones federales, además de restringir el voto por correo.

Sin embargo, la iniciativa no ha conseguido el respaldo suficiente en el Congreso para avanzar. La Constitución de EUA otorga a los estados la facultad de organizar sus votaciones y definir las reglas de sus procesos electorales.

California prevé certificar resultados en julio

Históricamente, el conteo de votos en California suele tardar varios días debido al volumen de electores, al uso extendido del voto por correo y a los procesos de verificación de boletas.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, ha señalado que el sistema electoral estatal busca fomentar la participación ciudadana y que las papeletas enviadas por correo requieren procedimientos de revisión antes de ser contabilizadas.

Las autoridades electorales fijaron el 10 de julio como fecha límite para certificar los resultados de las primarias.

Las denuncias de Trump sobre presunto fraude electoral no son nuevas. El mandatario ha sostenido en repetidas ocasiones, sin lograr demostrarlo, que hubo fraude en la elección presidencial de 2020, cuando perdió frente al expresidente Joe Biden.

En esta ocasión, sus señalamientos vuelven a colocar bajo presión el sistema electoral de California mientras el conteo continúa y sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas públicas que acrediten un fraude en las primarias.