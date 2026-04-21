Dona EUA a Chile un millón de dólares para combatir el crimen

El plan también considera la apertura de nuevas pesquisas dentro de recintos penitenciarios, donde autoridades han detectado presencia de bandas criminales.

Firmaron un acuerdo Chile y Estados Unidos orientado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, con un aporte inicial de un millón de dólares por parte de Washington para reforzar capacidades operativas y de inteligencia.

El convenio fue presentado en Santiago durante una ceremonia encabezada por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien destacó que la cooperación permitirá anticipar delitos y mejorar la coordinación entre agencias. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno chileno para enfrentar el crecimiento de redes criminales internacionales.

¿Qué incluye el acuerdo entre Chile y EUA?

El acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades institucionales para combatir fenómenos como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero. Para ello, se implementarán programas de capacitación, asistencia técnica y mecanismos de cooperación directa entre autoridades de ambos países.

Además, se destinará financiamiento para la adquisición de equipamiento tecnológico y logístico, con el objetivo de mejorar las investigaciones criminales y el intercambio de información estratégica.

Coordinación entre agencias y nuevas investigaciones

Las acciones se desarrollarán en conjunto entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Ministerio Público chileno, quienes reforzarán sus líneas de trabajo en investigaciones complejas.

El plan también considera la apertura de nuevas pesquisas dentro de recintos penitenciarios, donde autoridades han detectado presencia de bandas criminales internacionales que continúan operando desde el interior de las cárceles.

Apoyo político y estratégico al gobierno chileno

El gobierno de Chile señaló que el acuerdo tiene un componente político y estratégico, al representar un respaldo de Estados Unidos a la agenda de seguridad impulsada por el presidente José Antonio Kast.

La administración de Kast ha colocado la seguridad como uno de sus ejes principales, con propuestas enfocadas en el endurecimiento de políticas contra la delincuencia, el combate al crimen organizado y el control de la migración irregular.

Presencia de autoridades y contexto regional

En la ceremonia participaron representantes del Departamento de Estado de EUA y el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral ante amenazas que trascienden fronteras.