Doce presos aparecen muertos en tres cárceles de Ecuador

Las autoridades investigan el hallazgo en prisiones de Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas, en medio de la escalada criminal que enfrenta el país.

Doce personas privadas de la libertad fueron encontradas sin vida este sábado en tres centros penitenciarios de Ecuador, confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).

Seis de los fallecidos fueron localizados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y de mayor conflictividad del país, ubicada en Guayaquil; cuatro más en el penal de Turi, en Cuenca; y dos internos adicionales en la prisión de Esmeraldas.

De acuerdo con la institución, autoridades médico-forenses llevan a cabo peritajes para establecer las causas específicas de las muertes. Sin embargo, en el caso de la Penitenciaría del Litoral, fuentes del Ministerio del Interior indicaron a EFE que los fallecimientos habrían sido por tuberculosis.

Respecto a los otros centros penitenciarios, medios locales han señalado que algunos cuerpos presentaban heridas producidas por armas de fuego, armas blancas y diversos hematomas, aunque la información oficial no ha sido precisada por el Gobierno.

La crisis penitenciaria se mantiene como uno de los ejes de la violencia criminal que vive Ecuador, donde alrededor de 600 reclusos han sido asesinados desde 2021, en medio de enfrentamientos entre grupos delictivos al interior de los penales.

Las autoridades han militarizado varias prisiones como parte de las acciones dentro del “conflicto armado interno” declarado en 2024 para enfrentar a organizaciones criminales, en un contexto donde la violencia homicida en el país continúa en niveles históricos.