Distinguen a 105 empresas de Ecuador por apoyar a refugiados

La entrega ocurre en un contexto de presión sobre los recursos destinados a atender las necesidades humanitarias y de protección

El acceso al empleo, la capacitación y los servicios financieros permitió a 105 empresas y entidades de Ecuador obtener el Sello Empresa Inclusiva de ACNUR, un reconocimiento que destaca las acciones del sector privado para ayudar a personas refugiadas y migrantes a reconstruir sus vidas y participar en la economía del país.

La quinta edición reunió a organizaciones de distintos tamaños y actividades, desde bancos y cooperativas de ahorro y crédito hasta cámaras de comercio, hoteles, restaurantes y compañías de alimentación, telecomunicaciones, transporte y salud.

El reconocimiento busca impulsar oportunidades que vayan más allá de la ayuda inmediata. Para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la integración económica requiere alianzas que permitan a quienes abandonaron sus hogares desarrollar sus capacidades y alcanzar mayor autonomía.

Reconocen empleo, formación e inclusión financiera

El Sello Empresa Inclusiva no se limita a la contratación de trabajadores. También distingue iniciativas de formación profesional, emprendimiento, inclusión financiera, participación en cadenas de valor y creación de ambientes empresariales inclusivos.

Entre las entidades reconocidas figuran la Cámara de Comercio de Cuenca, Claro, Dunkin, El Danzón Estudio de Baile, Hospital Selva Real y Expocorza. La diversidad de participantes muestra que estas prácticas pueden desarrollarse tanto en grandes compañías como en negocios y organizaciones locales.

Las postulaciones fueron sometidas a una evaluación para valorar las acciones presentadas. El objetivo del programa es identificar y dar visibilidad a prácticas que faciliten la participación económica de personas refugiadas y otras que se han visto obligadas a dejar sus hogares.

ACNUR plantea soluciones más allá de la asistencia humanitaria

Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador, señaló que la respuesta al desplazamiento forzado necesita una colaboración sostenida que ayude a las personas a recuperar su autonomía.

“Las soluciones para las personas refugiadas no pueden construirse únicamente desde la asistencia humanitaria”, afirmó.

Agusti destacó que las empresas pueden convertir las habilidades y la experiencia de esta población en oportunidades concretas, con beneficios tanto para quienes acceden a ellas como para las comunidades que los reciben.

La entrega ocurre en un contexto de presión sobre los recursos destinados a atender las necesidades humanitarias y de protección, mientras el desplazamiento forzado continúa afectando a millones de personas en América Latina y otras regiones.

El programa acumula cinco ediciones en Ecuador

La iniciativa comenzó en 2022 y, desde entonces, más de 300 empresas ecuatorianas han recibido la distinción. Sus acciones incluyen empleo, capacitación y apoyo a la actividad económica de personas en movilidad humana.

Como antecedente, ACNUR informó en marzo de 2026 que las empresas reconocidas en las cuatro ediciones anteriores habían contratado a más de 1,925 personas en movilidad humana. Además, el 57% de las postulaciones de esos años correspondió a pequeñas y medianas empresas.

Esas cifras reflejan el alcance acumulado del programa y no equivalen a los resultados exclusivos de las 105 entidades distinguidas en esta quinta edición.