Disputa familiar deja dos muertos y seis heridos en Grecia

Luego de que una persona abriera fuego durante la riña ambas familias, se reportó la explosión de una vivienda en construcción cerca del lugar de los hechos

Autoridades informaron que al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas a causa de un tiroteo registrado en la isla de Creta, en Grecia.

El incidente comenzó alrededor de las 11:00 horas a causa de una disputa familiar.

Las víctimas fallecidas fueron identificadas como un hombre de 39 años y una mujer de 56, quienes fallecieron a causa de las heridas. Los lesionados fueron trasladados hacia diversos hospitales cercanos a la localidad.

Aparentemente esta disputa entre dos familias fue el móvil del crimen. Además, se reportó que después de esta balacera, una casa en construcción sufrió la detonación de algún explosivo.

Estos hechos produjeron un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, así como de equipos de emergencia para llevar a cabo la investigación correspondiente.