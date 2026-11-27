Un hombre fue acusado de asesinar a tiros a su esposa en Georgia tras una discusión por los regalos de Navidad para sus cuatro hijos.

Una discusión por los regalos de Navidad para sus cuatro hijos habría terminado en un feminicidio en Georgia, Estados Unidos, donde un hombre fue acusado de asesinar a tiros a su esposa dentro de su propia vivienda.

El presunto responsable fue identificado como Gene McCall Allen, de 33 años, quien enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de Bonnie Lashea Allen, de 32 años, ocurrida el pasado 14 de noviembre en la localidad de Rossville.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del Condado de Walker, los agentes acudieron al domicilio poco antes de las 20:00 horas, donde encontraron al hombre intentando realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su esposa, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

Primero dijo que fue un accidente

En un primer momento, Gene McCall Allen aseguró a los policías que la muerte de su esposa había sido accidental. Según su versión inicial, un arma de fuego se había disparado desde el interior de un armario y el proyectil alcanzó a Bonnie en la cabeza.

Sin embargo, durante las investigaciones habría reconocido que ambos sostuvieron una fuerte discusión ese mismo día por los preparativos de Navidad para sus cuatro hijos.

Según el reporte policial, el desacuerdo surgió por las preocupaciones de Bonnie sobre la calidad de los regalos que recibirían los menores y los costos de envío de los artículos.

El hombre también habría declarado a las autoridades que consumió cuatro cervezas durante esa jornada.

Los cuatro hijos quedaron al cuidado de familiares

Gene McCall Allen fue detenido por el asesinato de su esposa y trasladado a la cárcel del condado de Walker, donde permanecía sin derecho a fianza hasta el miércoles.

Hasta el momento, no se había informado cuándo comparecerá ante un tribunal ni si cuenta con representación legal.

La pareja llevaba ocho años de matrimonio y tenía cuatro hijos, quienes quedaron bajo el cuidado de familiares tras la muerte de su madre.

Ante la situación, los seres queridos de Bonnie crearon una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir las necesidades de los menores mientras enfrentan la pérdida.

El caso ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el presunto crimen, en medio de los preparativos para las celebraciones navideñas.