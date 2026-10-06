Director del FBI se compromete con una cantante de country

La pareja se conoció en 2022 durante un evento en Nashville, donde ella vivía, y mantuvo una relación a distancia durante un tiempo.

El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, y la cantante de country Alexis Wilkins anunciaron su compromiso este domingo por la noche en las redes sociales.

"Fuimos e involucramos a la ley", comentó en X la feliz prometida, de 27 años, que publicó una fotografía en blanco y negro donde posa sonriente junto a Patel, de 46, mientras ella luce un anillo de diamantes en su mano.

Patel compartió el mensaje en su cuenta personal, añadiendo los emoticonos de un corazón y un anillo de compromiso.

Según medios estadounidenses, la pareja se conoció en 2022, en un evento en la casa del cantante de country John Rich en Nashville, ciudad donde ella vivía en ese momento, y mantuvieron una relación a distancia durante un tiempo.

Tras iniciar el presidente Donald Trump su segundo mandato y nombrar a Patel jefe de la agencia de inteligencia, Wilkins ha sido fotografiada en eventos del Gobierno de EUA, como los conciertos del 250 aniversario del país.

Patel parece haber afianzado su vida personal pese a las polémicas que le acompañan en su cargo público, incluidas acusaciones de consumo excesivo de alcohol y de malgastar recursos públicos, algo que ha negado.