Director de la OMS llega al Congo para abordar brote de ébola

El objetivo del viaje es coordinar las labores de contención frente a un brote de la cepa Bundibugyo, una variante rara.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, arribó a la capital de la República Democrática del Congo. El viaje oficial tiene como objetivo supervisar en el terreno las maniobras de contención frente al crítico brote de una variante inusual de ébola.

La emergencia sanitaria se desarrolla en un escenario de extrema complejidad, donde el personal médico enfrenta desabasto de equipo, desconfianza civil y la constante amenaza de milicias armadas.

A su llegada al aeropuerto, el máximo representante de la salud global enfatizó la relevancia de su presencia en la nación africana.

“Venir aquí es realmente mostrarle a la comunidad que no está sola”, subrayó el funcionario, añadiendo con autocrítica que ordenar desde su oficina en Ginebra es fácil, pero que la prioridad es motivar el trabajo directo con las poblaciones locales.

De igual forma, el funcionario lanzó un mensaje de optimismo moderado al asegurar que el brote de esta variante inusual de ébola "puede detenerse", aunque advirtió que el escenario actual es "muy complejo".

La visita coincide con la llegada a la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia, de un cargamento de asistencia médica donado por la Unión Europea. Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos anunció una partida económica adicional de 80 millones de dólares para robustecer las tareas de mitigación en la zona, elevando su financiamiento total por encima de los 112 millones de dólares.

Finalmente, Tedros Adhanom se pronunció de manera enérgica en contra del cierre de fronteras internacionales. El funcionario calificó de contraproducentes las restricciones migratorias severas, apenas una semana después de que Estados Unidos oficializara un bloqueo temporal de ingreso para viajeros procedentes de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.