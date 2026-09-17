Diputado belga termina en hospital tras 13 horas atrapado en baño

El político entró en el baño en la noche del martes, no pudo volver a abrir la puerta y tuvo que esperar hasta el miércoles por la mañana para ser rescatado

Un diputado belga del partido ultraderechista flamenco Vlaams Belang ha tenido que ser hospitalizado por problemas respiratorios tras pasar más de 13 horas atrapado en un baño del Parlamento de la región de Flandes por un problema con la cerradura.

"Tuve que hacer de MacGyver. Con un objeto metálico que encontré en los baños, hice dos agujeros en la puerta, uno arriba y otro abajo, para que entrara oxígeno", declaró Frédéric Erens.

El político, de 58 años, entró en el baño en la noche del martes, no pudo volver a abrir la puerta y tuvo que esperar hasta el miércoles por la mañana para ser rescatado por los servicios de emergencia, que utilizaron una palanca para forzar la cerradura.

Las puertas de los baños del hemiciclo flamenco, situado en Bruselas, actúan como cortafuegos, por lo que dejan pasar muy poco o nada de oxígeno.

Tras el incidente, Erens fue trasladado al hospital Saint-Jean de Bruselas tras haber sufrido dificultades para respirar.