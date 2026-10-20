Diputada australiana lucha por su vida tras atropello intencional

La Policía investiga el caso, que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que se ha activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

La diputada independiente australiana Helen Haines se encuentra en estado crítico tras haber sido atropellada este lunes por un vehículo frente a su oficina electoral en Wangaratta, un incidente que el primer ministro del país, Anthony Albanese, ha definido como un "ataque".

Haines, de 65 años, fue trasladada a un hospital tras sufrir heridas graves en el atropello, ocurrido alrededor de las 15:35 hora local en la calle Murphy de Wangaratta, donde se encuentra su oficina electoral.

Posteriormente, fue evacuada en helicóptero a Melbourne, donde está siendo sometida a una cirugía de emergencia, según fuentes citadas por la cadena pública australiana ABC.

"Es demasiado pronto para que pueda dar los detalles o la motivación detrás de este ataque", dijo Albanese en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía investiga el caso, que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que se ha activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

La Policía de Victoria informó de que el sospechoso es un hombre de 43 años residente en Tarrawingee, una localidad rural próxima a Wangaratta, que conducía un todoterreno blanco, y, según las primeras informaciones, era conocido por la Policía y está previsto que se someta a una evaluación de salud mental.

Según publicaron las autoridades en un comunicado, el hombre fue retenido en el lugar por un transeúnte después de salir del vehículo y los agentes encontraron un cuchillo en el interior del automóvil y lo incautaron.

Los investigadores tratan de esclarecer si el atropello fue intencionado y si el detenido conocía previamente a la diputada, y los equipos antiterroristas examinarán sus antecedentes para determinar el móvil del suceso.