Dinamarca busca prohibir por completo los celulares en escuelas

Dinamarca planea prohibir celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, tras vincular su uso con los bajos resultados de alumnos en PISA.

El Gobierno danés quiere introducir una prohibición total del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, anunció este jueves la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Frederiksen vinculó el uso de los celulares con los malos resultados obtenidos por los alumnos daneses en el último informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de más de 90 países.

"No tengo dudas de que el resultado está estrechamente vinculado con que en Dinamarca tenemos una de las vidas infantiles más digitalizadas. Como adultos, hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día delante de una pantalla", dijo en rueda de prensa Frederiksen.

La prohibición regirá tanto en las horas de clases como en los descansos, de modo que los alumnos deberán entregar los teléfonos al entrar al centro y recogerlos al término de la jornada.

El anterior ejecutivo danés, también encabezado por Frederiksen, había cerrado un acuerdo hace un año para instaurar una prohibición, aunque no total, de los móviles en las escuelas, pero la convocatoria de elecciones anticipadas para el pasado marzo impidió que la legislación fuera aprobada a tiempo.

La mayoría de las escuelas danesas ya cuentan con restricciones al uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el horario de clases