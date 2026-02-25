Dimite directora del Louvre tras meses de polémicas

Laurence des Cars deja el cargo con el aval de Emmanuel Macron en medio de críticas por fallas de seguridad en el Museo del Louvre

La presidenta y directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó este martes su dimisión, decisión que fue aceptada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según informó el Palacio del Elíseo.

En un comunicado, la oficina presidencial calificó la renuncia como un “acto de responsabilidad” en un momento en que el museo más grande del mundo requiere estabilidad y un nuevo impulso para sus proyectos de seguridad y modernización.

Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el espectacular robo de joyas de la Corona francesa ocurrido el 19 de octubre en la Galería de Apolo. Cuatro asaltantes encapuchados accedieron al recinto a plena luz del día y sustrajeron varias piezas históricas.

Aunque la entonces directora ya había presentado su dimisión poco después del atraco —rechazada en ese momento—, el caso destapó graves deficiencias de seguridad y abrió una etapa de cuestionamientos a su gestión.

La propia funcionaria admitió tras el incidente su “conmoción” y lo calificó como un “terrible fracaso”, asumiendo parte de la responsabilidad.

Problemas acumulados

Tras el robo se sucedieron nuevos contratiempos en el museo:

Cierre de la Galería Campana por riesgo estructural

Fuga de agua con daños en una sala egipcia

Huelgas de trabajadores que obligaron a cerrar varios días

Informes que señalaban instalaciones vetustas y fallas de mantenimiento

Un reporte del Tribunal de Cuentas también cuestionó que la pinacoteca priorizara la compra de obras, 2,754 en ocho años, sobre la seguridad y el mantenimiento.

En entrevista con Le Figaro, Des Cars explicó que su decisión responde a la imposibilidad de continuar con el proyecto de modernización iniciado en 2021.

“Permanecer en el cargo significaría gestionar lo que existe, cuando el Louvre necesita continuar su transformación”, afirmó.

Pese a la renuncia, Macron agradeció su labor y anunció que le confiará una misión dentro de la presidencia francesa del G7 para fortalecer la cooperación entre grandes museos.

Laurence des Cars pasará a la historia como la primera mujer en dirigir el Louvre en sus más de 230 años de existencia.