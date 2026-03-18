Dimite director de antiterrorismo de EUA por guerra contra Irán

El funcionario Joe Kent expresó que no podía respaldar el conflicto por razones de conciencia, al considerar que Irán no representaba una amenaza inminente

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes ante el presidente Donald Trump, en desacuerdo con la guerra que su país, junto a Israel, mantiene contra Irán.

En una carta dirigida al mandatario, el funcionario expresó que no podía respaldar el conflicto por razones de conciencia, al considerar que Irán no representaba una amenaza inminente para la seguridad nacional estadounidense.

Renuncia por desacuerdo con la política exterior

En su misiva, Kent sostuvo que la decisión de iniciar la guerra responde, en parte, a presiones externas, señalando particularmente la influencia de Israel y su lobby en Estados Unidos.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense"

El ahora exfuncionario también recordó que durante su campaña, Trump promovió el lema de "Estados Unidos primero", bajo el argumento de que las guerras en Medio Oriente han significado un alto costo en vidas y recursos para el país.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Cuestiona antecedentes y desinformación

Kent, veterano del Ejército estadounidense, acusó a altos funcionarios israelíes de impulsar una campaña de desinformación para justificar la ofensiva contra Irán, comparándola con lo ocurrido previo a la guerra en Irak.

"La misma táctica que los israelíes usaron para arrastrar a Estados Unidos a la desastrosa guerra de Irak"

En el documento, también hizo un llamado directo al presidente para reconsiderar el rumbo de la estrategia militar.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo"

Críticas por impacto del conflicto

El conflicto ha dejado al menos 13 militares estadounidenses fallecidos y ha provocado un aumento en los precios de la gasolina, lo que ha generado críticas dentro del propio entorno político cercano a Trump.

Entre las voces disidentes se encuentra el periodista Tucker Carlson, quien ha cuestionado la guerra al considerar que contradice la promesa de campaña de priorizar los asuntos internos y evitar la participación en conflictos en el extranjero.

El Centro Nacional contra el Terrorismo forma parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de coordinar información sobre amenazas terroristas a nivel internacional.