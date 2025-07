Difunden video del arresto de Chávez Jr. por vínculos criminales

La polémica en torno a Julio César Chávez Jr. sumó un nuevo capítulo tras difundirse el video de su detención en Estados Unidos, ocurrida el pasado 2 de julio en Studio City, California.

El clip, publicado por el periodista Matthew Seedorff de Los Ángeles, muestra al hijo del exboxeador mexicano siendo esposado y revisado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin oponer resistencia ni portar objetos sospechosos.

Durante el operativo, Chávez Jr. preguntó si su abogado había sido informado sobre alguna orden en su contra, pero no obtuvo respuesta. La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación.

La Fiscalía General de la República confirmó que Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión en México por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. El caso ha causado fuerte repercusión tanto en México como en EU.

NEW; Through federal sources, I have obtained video of ICE arresting Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. Wednesday in Studio City, CA. The boxer is accused of being affiliated with the Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/FpD0v4aTta