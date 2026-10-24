Difunde Zohran Mamdani, guía de protección migrante ante el ICE

Por: Fernanda Izaguirre 23 Octubre 2026, 22:25 Compartir

Mediante un pronunciamiento en español, el alcalde Zohran Mamdani informó sobre las garantías constitucionales ante posibles acciones del ICE.

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La oficina del alcalde de Nueva York emitió un mensaje institucional dirigido a la comunidad inmigrante para recordar los derechos constitucionales que protegen a los ciudadanos y residentes frente a eventuales intervenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Durante el pronunciamiento, el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, enfatizó que el gobierno municipal, incluida la policía local, no colabora con la aplicación de las leyes civiles de inmigración, al tiempo que reafirmó el compromiso de defender el derecho a la protesta y brindar asistencia legal gratuita. Derechos clave explicados en la guía Las autoridades detallaron una serie de garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos y residentes en distintas situaciones: Orden judicial en espacios privados: ICE no puede ingresar legalmente a domicilios, hospitales, iglesias ni áreas privadas de centros de trabajo sin una orden emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos (United States District Court) firmada por un juez. Las personas tienen derecho a solicitar dicho documento por debajo de la puerta y negar el consentimiento de entrada si no cuentan con él.

no puede ingresar legalmente a domicilios, hospitales, iglesias ni áreas privadas de centros de trabajo sin una orden emitida por la firmada por un juez. Las personas tienen derecho a solicitar dicho documento por debajo de la puerta y negar el consentimiento de entrada si no cuentan con él. Derecho a permanecer en silencio: En intervenciones en la vía pública, los ciudadanos pueden consultar si son libres de retirarse y mantener silencio. Se aconseja no firmar ningún documento ni tomar decisiones migratorias sin la asesoría de un abogado.

En intervenciones en la vía pública, los ciudadanos pueden consultar si son libres de retirarse y mantener silencio. Se aconseja no firmar ningún documento ni tomar decisiones migratorias sin la asesoría de un abogado. Líneas de asistencia pública: La ciudad dispone de una línea confidencial y gratuita de apoyo legal en inmigración a través del 1-800-354-0365 o llamando al 311 bajo la opción "Inmigration Legal", disponible para todos los habitantes sin importar su estatus migratorio.