Dictan cárcel a tres por crimen de periodista Cristian Herrera

Videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos de los tres sospechosos.

Una jueza de control de garantías ordenó prisión preventiva para tres personas señaladas por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander.

Los detenidos fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González. La Fiscalía les imputó los delitos agravados de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los acusados aceptó los cargos durante las audiencias judiciales. Además, la jueza avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que forman parte de la investigación.

Fiscalía reconstruye presunta planeación del crimen

Según las indagatorias, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos al periodista en distintos lugares que frecuentaba, incluida su vivienda. Posteriormente, presuntamente se coordinó con Angélica Vesga Arenas para vigilar los movimientos de la víctima y determinar el momento adecuado para ejecutar el ataque.

La Fiscalía sostiene que con esa información John Sebastián Duque Andrade llegó al sitio del crimen a bordo de una motocicleta y disparó contra Herrera sin descender del vehículo antes de huir.

Videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba permitieron a los investigadores reconstruir los movimientos de los tres sospechosos antes y después del homicidio.

Periodista había recibido amenazas

Cristian Herrera, de 48 años, trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y era reconocido por sus denuncias relacionadas con corrupción y temas de seguridad en la frontera con Venezuela.

El comunicador contaba con medidas de protección debido a amenazas recibidas previamente. Sin embargo, según relató su viuda, el esquema de seguridad no lo acompañaba el día del ataque porque el personal asignado se encontraba en descanso.

La Fiscalía indicó que una de las líneas de investigación apunta a que el asesinato estaría relacionado con el trabajo periodístico de Herrera, quien anteriormente había denunciado amenazas atribuidas al grupo delincuencial conocido como “La Familia de la P”.