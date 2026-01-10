Dice Trump que 'pronto' se verá con representantes venezolanos

El magnate anunció que cancelaba la opción de otro ataque después de que Caracas anunciara ayer la liberación de lo que Trump calificó de "presos políticos"

El presidente de EUA, Donald Trump, consideró este viernes que seguramente se reúna "muy pronto" con representantes del Gobierno interino venezolano, con quienes aseguró tener una relación "muy buena".

"Probablemente, me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto. Aún no lo hemos programado, pero la relación que tenemos con quienes gobiernan Venezuela es muy buena", dijo Trump en el transcurso de una reunión en la Casa Blanca con representantes de grandes petroleras para explorar el futuro del sector en el país caribeño. "Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso", indicó Trump que hoy mismo aseguró que canceló la opción de acometer un nuevo operativo militar en Venezuela.

El Gobierno Trump ha descartado por el momento a la oposición venezolana y se ha decantado por el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, ahora presidenta venezolana encargada, para pilotar una transición que estará teledirigida desde Washington y que según el republicano podría durar más de un año.

Después de la operación con la que el Ejército estadounidense apresó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y que implicó bombardeos en Caracas y otros tres estados colindantes, Trump advirtió que tenía preparado un segundo ataque si el Gobierno de Rodríguez no se "portaba bien".

El magnate neoyorquino anunció hoy que cancelaba la opción de ese segundo ataque después de que Caracas anunciara ayer la liberación de lo que Trump calificó de "presos políticos".

Trump añadió en la reunión celebrada hoy en la Casa Blanca que considera que el Gobierno interino venezolano parece "ser un aliado" de Washington y que probablemente "seguirá siéndolo".

Washington ha dicho también que gestionará por el momento las ventas de petróleo del país caribeño, que captará los ingresos correspondientes y los transferirá luego a Venezuela.