Dice Trump que EUA tiene la frontera 'más sólida en mucho tiempo'

Por: Carlos Nava 24 Febrero 2026, 21:19 Compartir

Durante su mensaje sobre el Estado de la Unión, el mandatario atribuyó este escenario a las políticas implementadas desde el inicio de su segundo mandato

En un discurso marcado por el triunfalismo en política migratoria y la tensión política interna, el presidente Donald Trump aseguró este martes ante el Capitolio que Estados Unidos posee actualmente "la frontera más sólida con diferencia" en su historia. Durante su mensaje sobre el Estado de la Unión, el mandatario atribuyó este escenario directamente a las políticas implementadas desde el inicio de su segundo mandato, posicionando el control fronterizo como el pilar central de su administración. Cifras en el centro del debate Trump presentó una serie de indicadores con los que busca validar su estrategia de seguridad nacional, destacando una reducción drástica en el flujo migratorio y el tráfico de estupefacientes: Cruces fronterizos: El mandatario afirmó que los cruces ilegales han caído a cero en el último año.

Narcotráfico: Aseguró una reducción del 56% en el tráfico de fentanilo.

Seguridad pública: Reportó una disminución en los datos de muertes violentas a nivel nacional.

Admisiones: "En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales", enfatizó ante la sesión conjunta del Congreso. Pese a la retórica de "cierre total", el presidente matizó que el país mantiene las puertas abiertas bajo criterios específicos. "Siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro".

Un clima de crisis institucional

A pesar del optimismo del mandatario, el discurso se produce en uno de los momentos más convulsos para su administración. Mientras Trump celebraba los logros fronterizos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece bajo un cierre temporal.

Esta parálisis institucional es el resultado de una crisis política desatada tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.

Los hechos ocurrieron durante las protestas ciudadanas contra las recientes redadas migratorias, un suceso que ha polarizado al Congreso y puesto en duda los protocolos de las fuerzas federales.

Perspectiva

La migración se mantiene como la "obsesión" principal del segundo mandato de Trump. Sin embargo, el contraste entre el éxito estadístico proclamado en el Capitolio y la inestabilidad operativa del DHS plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su estrategia a largo plazo.