Dice Donald Trump que nombramiento de Dana White es broma

El presidente desestimó su propuesta pública hacia Dana White en medio de los reajustes de gabinete tras los comicios de medio mandato.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que "solo bromeaba" cuando propuso públicamente que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, asumiera el cargo de nuevo portavoz y secretario de Prensa de la Casa Blanca.

Declarándose ante los medios en Florida antes de abordar su vuelo de regreso, el mandatario reconoció las cualidades de White:

"Solo estaba bromeando, pero Dana ama la idea y solo hay un Dana; él es grandioso. No lo sé. Si él estuviese, no se meterían tanto con él". La oferta inicial había sido publicada un día antes a través de la plataforma Truth Social.

Cambios en la administración

El puesto de secretario de Prensa permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, fecha en la que Katie Zacharia dimitió a tan solo cinco días de haber asumido el cargo, convirtiéndose en la persona con menor tiempo de permanencia en dicha función.

Pese a las declaraciones de Trump sobre una posible visita de White a la Casa Blanca este lunes, la cadena CNN reportó que una fuente cercana al director ejecutivo de la UFC indicó que este habría rechazado la propuesta.

Este movimiento se da en un contexto de reajustes dentro del equipo de gobierno tras las elecciones de medio mandato del martes pasado, las cuales se tradujeron en una derrota para los republicanos al perder el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas.

Entre las modificaciones recientes en la Administración destaca también el nombramiento del asesor Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete en sustitución de Susie Wiles.