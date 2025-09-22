Día Mundial del Alzheimer: conciencia y apoyo global

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada para sensibilizar, prevenir y apoyar a quienes viven con esta enfermedad

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, un llamado urgente para que gobiernos, instituciones de salud y sociedad civil refuercen esfuerzos frente al creciente impacto de esta enfermedad neurodegenerativa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alzheimer’s Disease International (ADI), más de 55 millones de personas viven actualmente con Alzheimer u otras demencias a nivel global.

Se añaden aproximadamente 10 millones de nuevos casos cada año.

Para 2030, se proyecta que este número llegará a cerca de 78 millones, y para 2050 podría alcanzar los 139 millones de personas con demencia.

El costo humano y económico también es abrumador:

En 2021, se estimaba que la pérdida de años de vida saludable (debido tanto a muerte prematura como a discapacidad causada por demencia) alcanzó 34.5 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs).

La prevalencia de demencia ha incrementado considerablemente en las últimas décadas: en 1990 había unos 19.8 millones de personas afectadas, cifra que superó los 52 millones en 2021.

Situación en México

En México, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, representando entre el 60% y el 70% de los casos.

Según estimaciones de la Secretaría de Salud, en 2021 había aproximadamente 1.3 millones de personas viviendo con algún tipo de demencia, cifra que se espera que se incremente a 3.5 millones para 2050.

La prevalencia de demencia en personas de 60 años y más en México se ha estimado en un 7.9%, siendo más frecuente en mujeres (9.1%) que en hombres (6.9%). Además, se calcula que cada año se presentan aproximadamente 27 casos nuevos de demencia por cada mil personas de 60 años y más.

La demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, es la segunda enfermedad neurológica que causa más años vividos con discapacidad en México. Es también la causa más común de muerte en personas de 70 años y más.