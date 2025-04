Día internacional del beso; más allá de una muestra de afecto

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que va mucho más allá de lo romántico. La estación conmemorativa busca destacar la importancia del beso como una expresión humana de afecto, amor, intimidad, conexión… y también como un fenómeno biológico que desencadena sorprendentes efectos en nuestro cuerpo y mente.

¿Por qué el 13 de abril? Y el beso más largo de la historia

El origen del Día Internacional del Beso se remonta a Tailandia, donde en 2013 una pareja rompió el récord Guinness al protagonizar el beso más largo de la historia: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Esto logrado por Ekkachai y Laksana Tiranarat durante un concurso de San Valentín inspiró la creación de una jornada dedicada exclusivamente a celebrar el beso en todas sus formas.

Aunque el beso ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, no fue hasta este peculiar evento que se le asignó una fecha específica para reconocer su papel en nuestras vidas.

Un acto milenario: los besos a lo largo de la historia

El beso ha tenido múltiples significados a través de las culturas y épocas. En la antigua Roma, los besos eran parte de rituales sociales y políticos; en algunas culturas asiáticas o africanas, el beso como lo conocemos no es común y ha sido sustituido por otras formas de afecto. En textos védicos de la India, que datan de hace más de 3,500 años, ya se hace referencia a prácticas similares al beso.

Además de su carga emocional, el beso ha sido símbolo de respeto, reverencia, traición (como el beso de Judas) y poder. A lo largo del tiempo, su significado ha evolucionado, pero su esencia como gesto de conexión íntima permanece.

¿Qué pasa en el cerebro cuando besamos?

Cuando besamos, no solo se tocan los labios: se activa una compleja maquinaria bioquímica y emocional. El cerebro reacciona intensamente, liberando un cóctel de sustancias que influyen en nuestro estado de ánimo y comportamiento:

Dopamina : Genera placer, motivación y una sensación de recompensa. Es la misma sustancia que se libera al consumir chocolate o escuchar música que nos gusta.

: Genera placer, motivación y una sensación de recompensa. Es la misma sustancia que se libera al consumir chocolate o escuchar música que nos gusta. Oxitocina : Conocida como la "hormona del amor", fortalece los lazos afectivos y genera confianza.

: Conocida como la "hormona del amor", fortalece los lazos afectivos y genera confianza. Serotonina : Mejora el humor, ayuda a reducir la ansiedad y genera bienestar.

: Mejora el humor, ayuda a reducir la ansiedad y genera bienestar. Adrenalina : Aumenta el ritmo cardíaco y la energía, haciendo que la experiencia del beso sea también física.

: Aumenta el ritmo cardíaco y la energía, haciendo que la experiencia del beso sea también física. Endorfinas: Actúan como analgésicos naturales y provocan una sensación de euforia.

Además, estudios han demostrado que besar reduce el estrés, mejora el sistema inmunológico y hasta puede quemar entre 6 y 12 calorías por minuto (dependiendo de la intensidad).

Lo que dice la ciencia del beso

La ciencia que estudia el beso se llama filematología. Aunque es un campo poco conocido, varios investigadores han explorado su relevancia en la biología, la psicología y hasta la antropología.

Un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior mostró que el 90% de las culturas conocidas practican alguna forma de beso íntimo. Pero, curiosamente, en muchas culturas no occidentales, este gesto no tiene una carga erótica, sino que se reserva para relaciones de parentesco o rituales.

Otra investigación realizada por la Universidad de Oxford descubrió que besar podría haber evolucionado como una forma de "evaluar" la compatibilidad genética entre parejas, ya que el contacto cercano permite detectar feromonas y otras señales químicas.

En términos inmunológicos, los científicos han observado que compartir saliva durante un beso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico al exponer al cuerpo a nuevas bacterias de forma controlada.

Tipos de besos y su significado emocional

No todos los besos son iguales; existen besos románticos, fraternos, amistosos, rituales, maternales… Cada uno cumple una función emocional y social distinta. Por ejemplo:

Beso en la frente: protección, ternura, consuelo.

Beso en la mejilla: saludo, respeto, afecto entre amigos.

Beso en los labios: intimidad, deseo, amor romántico.

Beso francés: pasión, conexión profunda.

Incluso entre parejas, la frecuencia y calidad de los besos puede ser un indicador de la satisfacción en la relación. Algunas investigaciones sugieren que las parejas que se besan con frecuencia tienen relaciones más duraderas y una mayor sensación de cercanía emocional.

Más allá del amor romántico

Aunque el cine, la literatura y la publicidad han explotado el beso romántico como símbolo universal del amor, esta expresión va mucho más allá. Besamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos y, en algunos contextos, besar es una forma de saludo formal o de respeto.

Celebrar el Día Internacional del Beso también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del contacto humano, especialmente en un mundo cada vez más digital.

En tiempos recientes, con pandemias y distanciamiento social, el beso se volvió un lujo. Su ausencia nos recordó lo esencial que es para el bienestar emocional.

El beso es un gesto poderoso y universal que va más allá del romance. Es comunicación no verbal, es química, es historia, es cultura… y también salud.

El Día Internacional del Beso no solo celebra el contacto entre labios, sino la conexión profunda entre seres humanos. Así que hoy, más que nunca, vale la pena recordar lo que un beso puede significar.

