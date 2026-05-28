Día de la Hamburguesa

La hamburguesa, uno de los platillos más populares tiene un día especial para festejarse, y es que su impacto en todo el mundo es imposible de negarlo

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Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa.

Sí, ese platillo que a todos nos gusta y que se ha popularizado tanto a nivel mundial, que es casi imposible no prepararlo en casa o encontrarlo en los menús de todos los restaurantes y demás puntos de comida.

Su origen puede remontarse a cuando las panaderías de Hamburgo comenzaron a hacer los panes redondos, de ahí se explicaría el nombre de la palabra "hamburguesa".

Una leyenda refiere que fue el 28 de mayo del año 1900 cuando un inmigrante alemán residente en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante, y lo hizo por puro azar, cuando un cliente le pidió algo rápido y que estuviera rico.

Le preparó un pan con carne de res molida y prensada, producto de origen alemán.

La hambuguesa puede considerarse como un alimento sano, ya que sus ingredientes básicos son carne, pan, queso y lechuga, además de salsa de tomate y mostaza.

Pero en otros casos se le agrega jamón y otras carnes frías, según sea el presupuesto y el gusto de los comensales.

Según algunos datos, en el 11 por ciento de los hogares de México se consumen hamburguesas con regularidad.