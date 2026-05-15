Devuelven reliquias de emperador saqueadas hace 158 años

La devolución representa un acto de restauración cultural y un avance en la cooperación entre instituciones británicas y etíopes.

Etiopía recibió este jueves tres reliquias vinculadas al emperador Teodoro II, casi 158 años después de que fueran saqueadas por tropas británicas durante la expedición militar a Magdala en 1868.

La devolución fue realizada por el Reino Unido como parte de los esfuerzos internacionales para restituir patrimonio cultural retirado de África durante la época colonial.

Entre los objetos repatriados se encuentran mechones de cabello del emperador, fragmentos de ropa con manchas de sangre asociadas a sus últimos momentos de vida y un brazalete de oro.

Reliquias llegaron a Adís Abeba tras ceremonia en Reino Unido

Las piezas formaban parte de las colecciones del Museo del Regimiento Real del Rey, ubicado en el Museo de la Ciudad de Lancaster, en Reino Unido.

Las reliquias fueron recibidas en el aeropuerto internacional de Bole, en Adís Abeba, por el director general de la Autoridad del Patrimonio Etíope, Abebaw Ayalew.

Antes de su llegada, el martes se celebró una ceremonia oficial de repatriación en la capilla de San Martín, dentro del campus de Bowerham de la Universidad de Cumbria.

Ese lugar mantiene vínculos históricos con el 4.º Regimiento de Infantería Real del Rey, señalado como la unidad militar que tomó los objetos tras la batalla de Magdala.

Etiopía busca recuperar más tesoros históricos

Abebaw Ayalew calificó la devolución como un acto de restauración cultural y aseguró que representa un avance en la cooperación entre instituciones británicas y etíopes.

"Las reliquias representan la esencia de la identidad, la memoria y el patrimonio de Etiopía", declaró el funcionario en un mensaje difundido durante la ceremonia.

Además, indicó que Etiopía continuará impulsando gestiones para recuperar otros objetos históricos relacionados con Teodoro II y con la historia del país.

Actualmente varias piezas saqueadas durante la expedición de 1868 permanecen en instituciones como el Museo Británico, el Museo Victoria y Alberto y otros recintos del Reino Unido.