Detienen y liberan bajo fianza a Peter Mandelson

El exembajador británico en Estados Unidos es investigado por presunta mala conducta vinculada a su relación con Jeffrey Epstein

La policía británica informó que Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, fue liberado bajo fianza tras ser arrestado como parte de una investigación por presuntas faltas éticas relacionadas con sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Un portavoz de la Metropolitan Police Service confirmó que “un hombre de 72 años arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones”.

Aunque la policía no lo identificó oficialmente, el sospechoso ya había sido señalado como Mandelson. Se reportó que el exdiplomático regresó a su domicilio en Londres alrededor de las 02:00 GMT.

Investigación por filtración de información

Las autoridades investigan acusaciones de que Mandelson habría transmitido información sensible del gobierno británico al financiero estadounidense mientras ocupaba cargos públicos.

Según la Met, el arresto se produjo después de órdenes de registro en domicilios de Wiltshire y Camden. La investigación fue abierta a inicios de este mes tras la publicación de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los archivos figuran correos electrónicos de 2009 que aparentemente muestran a Mandelson compartiendo evaluaciones políticas y discusiones sobre medidas económicas, incluido un plan de venta de activos y un posible rescate al euro.

Fuentes señalan que la postura del exembajador es que no cometió ningún acto criminal ni actuó por beneficio económico.

Contexto político y repercusiones

Mandelson fue nombrado embajador en Washington en febrero de 2025, pero fue destituido en septiembre después de que Downing Street informara que había surgido nueva información sobre el alcance de su relación con Epstein.

El caso también salpica al Príncipe Andrés, quien es investigado por presuntas comunicaciones indebidas con el financiero. El príncipe ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

La familia de Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés de abuso sexual, elogió a las autoridades británicas por actuar con rapidez ante los archivos de Epstein.

Presión política

El gobierno británico prevé publicar en marzo los primeros documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, aunque las consultas con la policía y la fiscalía continúan.

El secretario jefe del Tesoro, Darren Jones, indicó que parte del material no se difundirá por el interés activo de la policía.

Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch calificó el arresto como un “momento definitorio” para el primer ministro Keir Starmer, a quien acusó de debilidad.

Mandelson inició su carrera en el Partido Laborista en la década de 1980 y fue una figura clave del movimiento Nuevo Laborismo que llevó a Tony Blair a la victoria electoral de 1997.

Las investigaciones continúan y no se han presentado cargos formales en su contra.