Detienen en Tailandia a hombre por presunto asesinato de menor

Un ciudadano australiano fue arrestado en Tailandia acusado de asesinar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo en una maleta

La Policía de Tailandia detuvo a un hombre australiano de 45 años acusado de asesinar a una adolescente de 17 años y ocultar su cuerpo dentro de una maleta, en un caso que ha generado conmoción en la ciudad turística de Pattaya.

De acuerdo con las autoridades locales, el arresto se realizó en el aeropuerto de Suvarnabhumi, cerca de Bangkok, a la 1:15 hora local, cuando el sospechoso intentaba salir del país.

Pruebas y seguimiento del caso

La Policía de Pattaya informó que existen pruebas consideradas contundentes contra el detenido, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad en un condominio que lo muestran ingresando con la menor y saliendo posteriormente sin ella, arrastrando una maleta de gran tamaño.

Tras el análisis de otras imágenes, los agentes localizaron una zona cercana al Mercado Flotante de Pattaya, junto a las vías del tren, donde presuntamente habría sido abandonado el equipaje.

En el interior de la maleta fue hallado el cuerpo de la víctima, según confirmaron las autoridades en su reporte oficial difundido en redes sociales.

Proceso legal en curso

El detenido ha sido puesto bajo custodia mientras inicia el proceso judicial correspondiente. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de asesinato premeditado y ocultamiento de cadáver.

En Tailandia, este tipo de delito puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sanción no suele aplicarse en la práctica.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia confirmó que está brindando asistencia consular al ciudadano detenido.

Tailandia, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, permite la entrada sin visado a ciudadanos australianos, quienes realizaron más de 98 mil visitas al país en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.