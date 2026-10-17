Detienen en Honduras a acusado de asesinar a chofer de aplicación

La Policía de Honduras capturó a un presunto miembro de la pandilla 18 implicado en extorsiones y ataques a conductores en la capital.

Elementos de la Policía Nacional de Honduras capturaron en la capital del país a un presunto integrante de la Pandilla 18, señalado como responsable de una serie de ataques violentos y homicidios cometidos contra conductores de la aplicación.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, el detenido está directamente vinculado a la muerte violenta de una joven de 21 años que laboraba en una aplicación para conductores. Las pesquisas de las autoridades apuntan a que el crimen contra la mujer estuvo motivado por el robo de su vehículo y por haberse negado al pago de cobro de extorsiones impuestas por la estructura criminal en la zona.

El operativo policial reveló patrones delictivos continuados en la zona metropolitana de Tegucigalpa debido a que el sospechoso es investigado por su presunta participación en otros homicidios de conductores pertenecientes a plataformas digitales registrados en la capital hondureña, todos bajo la misma línea de extorsión sistemática.

Durante la intervención policial en la que participaron agentes fuertemente armados, se logró la detención de varios sospechosos.

La acción forma parte de las operaciones desplegadas bajo los marcos de seguridad conocidos como “70 Días de Intervención” y “Escudo de Honduras”, orientados a combatir frontalmente la extorsión y el crimen organizado en Tegucigalpa.