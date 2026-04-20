Detienen en EUA a mujer iraní acusada de tráfico de armas

La mujer fue presentada ante autoridades tras su detención y su audiencia inicial está programada para el lunes; podría enfrentar 20 años en prisión.

Una mujer de origen iraní fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles acusada de participar en una red de tráfico de armas con destino a Sudán.

De acuerdo con autoridades federales de EUA, la detenida fue identificada como Shamim Mafi, de 44 años, quien cuenta con residencia legal en ese país desde 2016. La captura fue confirmada por el fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, a través de redes sociales.

¿De qué se le acusa a la mujer detenida?

Según la investigación, Mafi habría actuado como intermediaria en la venta de armamento fabricado en Irán, incluyendo drones, bombas, mechas y millones de cartuchos de munición, los cuales eran enviados a Sudán.

Las autoridades señalan que este material bélico habría sido comercializado en beneficio del gobierno iraní, lo que agrava las acusaciones en su contra por tratarse de un esquema internacional.

Operación internacional y millonarios pagos

Documentos judiciales citados por medios estadounidenses indican que la acusada operaba junto a un cómplice mediante una empresa establecida en Omán, la cual habría recibido más de 7 millones de dólares en pagos durante 2025.

Entre los artículos negociados se encuentran al menos 55,000 detonadores de bombas, los cuales habrían sido vendidos al Ministerio de Defensa de Sudán.

Proceso legal y posible condena

La mujer fue presentada ante autoridades tras su detención y su audiencia inicial está programada para el lunes. De ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión.