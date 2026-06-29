Detienen en España a líder de la mafia calabresa 'Ndrangheta'

Las investigaciones apuntaban a que Paviglianiti podría encontrarse oculto en la ciudad de Soria, en el centro de España, para evadir a la justicia italiana

La Policía Nacional de España detuvo en Soria a Domenico Paviglianiti, señalado como líder de uno de los clanes de la mafia calabresa y considerado por las autoridades italianas como un objetivo de alto valor dentro de la 'Ndrangheta'.

El arresto representa un golpe relevante contra una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa, vinculada al tráfico internacional de drogas, delitos contra las personas y operaciones de blanqueo de capitales.

Detienen en Soria a Domenico Paviglianiti

La operación fue encabezada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional española, en el marco del proyecto ICAN de Interpol, una iniciativa internacional enfocada en la localización y desarticulación de integrantes de la mafia italiana 'Ndrangheta.

De acuerdo con la información policial, la captura fue posible tras meses de investigación y estrecha colaboración con la Guardia di Finanza de Reggio Calabria, que mantenía abiertas las gestiones para ubicar al presunto líder mafioso.

Las investigaciones apuntaban a que Paviglianiti podría encontrarse oculto en la ciudad de Soria, en el centro de España, para evadir a la justicia italiana.

El pasado viernes 26 de junio, la policía estableció un dispositivo en torno al posible domicilio del sospechoso. Finalmente, fue detectado y detenido por la UDYCO Central, con apoyo de funcionarios adscritos a la Comisaría Provincial de Soria.

Un objetivo de alto valor para la justicia italiana

Fuentes policiales describieron a Domenico Paviglianiti como "un objetivo de alto valor", buscado por la justicia italiana por su presunto papel como líder de la 'Ndrangheta.

Sobre él pesaban señalamientos por delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, además de antecedentes que lo vinculan con la estructura histórica de la mafia calabresa.

La 'Ndrangheta es considerada actualmente una de las mafias más peligrosas del mundo, con amplia presencia en el tráfico de cocaína hacia Europa y redes de lavado de dinero en distintos países.

No era la primera vez que era detenido en España

Paviglianiti ya había sido arrestado anteriormente en territorio español, incluyendo una detención en Madrid en 2021, cuando fue localizado con documentación falsa, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Su nueva captura vuelve a colocar a España como un punto clave en las operaciones europeas contra la mafia calabresa, cuyos integrantes han utilizado distintos países para ocultarse, mover recursos y mantener redes de apoyo fuera de Italia.

Tras la detención, el caso quedará en manos de las autoridades competentes para avanzar en el procedimiento judicial correspondiente y determinar su posible entrega a la justicia italiana.