Los cargos señalados en el proceso incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento

Agentes de la Guardia Civil detuvieron este viernes por la mañana en el municipio de Tegueste, en la isla de Tenerife, a Carlos Caicedo, exgobernador del departamento colombiano de Magdalena, sobre quien pesaba una orden de captura internacional como presunto autor de delitos sexuales contra una menor de edad.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el expolítico, de 60 años, había arribado a la isla el jueves en calidad de turista.

La detención se produjo en la mañana de este viernes, después de que las fuerzas de seguridad verificaran la vigencia de una orden de detención activa al revisarse los trámites de registro del viajero en un hotel de la localidad.

La medida responde a una notificación roja de Interpol emitida para ejecutar una orden de captura expedida el pasado 9 de septiembre, según confirmó la Fiscalía de Colombia.

Los cargos señalados en el proceso incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Caicedo comparecerá este sábado por videoconferencia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, instancia que resolverá sobre su situación procesal y el eventual inicio de un trámite de extradición.

Caicedo figura entre los referentes políticos de la izquierda en el Caribe colombiano y es el fundador del movimiento Fuerza Ciudadana.