Abel de Jesús Pérez Camuza, de 57 años, fue capturado en Guayaquil por un requerimiento de la justicia estadounidense relacionado con un caso de 2012

La Policía de Ecuador detuvo en Guayaquil a un ciudadano cubano de 57 años que era requerido por la justicia de Estados Unidos por un presunto delito de fraude cometido en Florida en 2012, informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario identificó al detenido como Abel de Jesús Pérez Camuza y señaló que sobre él pesaba una orden de arresto vigente emitida por las autoridades estadounidenses.

"Es requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de fraude cometido en Florida en 2012 por el cual tiene una orden de arresto vigente", indicó Reimberg al dar a conocer la captura.

Detención ocurrió en Guayaquil

El ciudadano fue localizado en Guayaquil, ciudad costera del suroeste de Ecuador y capital de la provincia del Guayas, una de las regiones más afectadas por la violencia que enfrenta el país.

La captura se concretó mediante labores de investigación y un operativo coordinado entre la Policía ecuatoriana, el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, la intervención formó parte del operativo "Cero Impunidad 37857", realizado el 20 de noviembre para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

Iniciarán proceso para su expulsión a Estados Unidos

Después de su detención, Pérez Camuza quedó a disposición de las autoridades migratorias ecuatorianas, que deberán resolver su situación legal y continuar con los procedimientos correspondientes para su expulsión hacia Estados Unidos.

En ese país deberá responder ante la justicia por el presunto fraude que motivó la orden de arresto en su contra.

El ministro del Interior destacó la coordinación entre las instituciones de ambos países para concretar la captura y dar seguimiento al procedimiento legal y migratorio.