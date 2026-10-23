Detienen en Colombia a ocho solicitados en extradición por EUA

Siete personas son solicitadas por una corte federal del Distrito de Puerto Rico y una más por el Distrito Sur de Nueva York

Ocho personas requeridas por la justicia estadounidense fueron detenidas en Colombia por su presunta participación en redes de narcotráfico y lavado de activos.

Uno de los casos involucra a un hombre señalado de movilizar aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018, informó la Fiscalía General de la Nación este miércoles 21 de octubre.

Las capturas corresponden a dos investigaciones: siete personas son solicitadas por una corte federal del Distrito de Puerto Rico y una más por el Distrito Sur de Nueva York. Todas fueron detenidas con fines de extradición, sin que el anuncio implique su entrega inmediata a Estados Unidos.

Siete capturados son requeridos por una corte de Puerto Rico

Los procedimientos contra los siete primeros investigados se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao. Según la Fiscalía, las autoridades estadounidenses los relacionan con estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes y al manejo de sus ganancias.

El requerimiento judicial les atribuye presuntas maniobras para mover, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Entre los mecanismos señalados figuran transferencias a terceros, depósitos fraccionados a nombre de personas y empresas, y el uso de instrumentos identificados como “token”.

Investigación del IRS apunta a operaciones con criptomonedas

La octava captura ocurrió en Barranquilla. El hombre es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por su presunta vinculación con una red que utilizaba transacciones con monedas virtuales para lavar recursos procedentes del narcotráfico.

De acuerdo con la investigación de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), el señalado habría movilizado alrededor de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas desde 2018.

La cifra corresponde a las transacciones investigadas en este caso particular; no fue presentada como un decomiso ni como un monto atribuido al conjunto de los ocho capturados.

Las autoridades estadounidenses buscan establecer si el hombre desarrollaba una actividad criminal sostenida y coordinada desde la costa Caribe colombiana, según explicó la Fiscalía.

Capturas se suman a la agenda de cooperación judicial

El anuncio se produce una semana después de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmara haber firmado 131 procesos de extradición durante sus primeros 67 días de gobierno. El mandatario defendió este mecanismo como una herramienta de cooperación internacional contra el crimen organizado.

Por ahora, los ocho detenidos enfrentan los procedimientos correspondientes a las solicitudes estadounidenses. Los señalamientos sobre narcotráfico y lavado de activos deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes.