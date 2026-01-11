Detienen en Colombia a cuatro por explotación infantil

Las autoridades señalaron distintos modos de operación, como el uso de aplicaciones virtuales y sistemas de mensajería para la transmisión de material ilícito

Autoridades de Colombia confirmaron la captura de cuatro personas por su presunta participación en delitos de explotación sexual infantil y en la producción y distribución de material sexual explícito que involucraría a niños, niñas y adolescentes. La información fue dada a conocer por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se desarrolló en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EUA (HSI), lo que permitió identificar a los presuntos responsables en Bogotá, Medellín e Ibagué, tras labores de seguimiento digital y análisis de evidencia.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

La Fiscalía explicó que las indagatorias se llevaron a cabo a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, con apoyo de autoridades internacionales, debido a la presunta conexión transnacional de algunos de los hechos investigados.

Las autoridades señalaron que el caso permitió identificar distintos modos de operación, entre ellos el uso de aplicaciones virtuales y sistemas de mensajería para la transmisión, almacenamiento y distribución de material ilícito.

Detienen a madre que usaba a sus niñas para material explicíto en Bogotá

En la capital colombiana fue capturada una mujer señalada de presuntamente transmitir abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas, de 4 y 9 años, mediante una aplicación virtual, a cambio de pagos realizados por un contacto residente en EUA.

En un segundo caso en Bogotá, las autoridades detuvieron a una niñera acusada de abusar de dos menores, de 2 y 8 años, grabar los hechos y posteriormente compartir los videos a través de medios digitales.

Abuelita en Medellín usó a su nieta; hombre en Ibagué distribuía videos

En Medellín, capital del departamento de Antioquia, fue identificada y detenida una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, a quien obligaba a sostener relaciones con adultos y a registrar los actos en video a cambio de dinero.

El cuarto capturado fue ubicado en Ibagué, capital del Tolima. Se trata de Albeiro Martínez Quevedo, quien, según la Fiscalía, obtenía, almacenaba y distribuía material sexual explícito de menores mediante plataformas de mensajería.

Delitos imputados y situación jurídica

Durante los operativos, las autoridades incautaron equipos electrónicos que presuntamente contenían fotografías y videos relacionados con los hechos investigados, los cuales forman parte del material probatorio.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías, quienes avalaron la imputación de diversos delitos, entre ellos: acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.

La Fiscalía informó que a los cuatro procesados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más víctimas o personas involucradas.

Las autoridades reiteraron que se mantendrá la coordinación con organismos internacionales para combatir los delitos que atentan contra la integridad de menores y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho similar a través de los canales oficiales.

Con información de EFE