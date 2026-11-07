Detienen al expresidente Santiago Peña en su casa de Paraguay

La Policía Nacional hizo efectiva la orden dictada por el Ministerio Público tras la remoción del exmandatario aprobada en el Senado.

En medio de una profunda sacudida política ocasionada por el colapso y cierre de Ueno Bank, agentes de la Policía Nacional de Paraguay hicieron efectiva la orden de detención dictada por el Ministerio Público en contra del expresidente Santiago Peña. El exmandatario fue notificado del mandato judicial en su propia residencia, donde ha quedado formalmente bajo custodia policial.

Destitución por juicio político e intervención judicial

La medida cautelar se concretó apenas unas horas después de que el Senado paraguayo determinara su remoción definitiva del cargo mediante la aprobación de un juicio político. La rápida intervención de las autoridades judiciales busca asegurar la presencia del exjefe de Estado en el proceso penal que se ha abierto a raíz de las presuntas irregularidades vinculadas al colapso del sistema financiero local.

Arresto domiciliario e inicio de investigaciones formales

Con este arresto domiciliario, las instituciones procuradoras de justicia en Paraguay dan inicio a las diligencias formales para deslindar las responsabilidades administrativas y penales en torno al quebranto de la entidad bancaria. El avance del caso mantiene bajo escrutinio a diversos actores clave del sector gubernamental y financiero del país sudamericano.