Detienen a un hombre por amenazas al papa León XIV en Argentina

El Ministerio de Seguridad argentino había dispuesto desde septiembre la conformación de un comando unificado federal para coordinar la protección del pontífice

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 49 años en la provincia de Buenos Aires por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció el arresto el sábado 7 de noviembre, en vísperas de la llegada del pontífice al país para una visita de cuatro días.

La investigación comenzó el viernes 6, cuando la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal alertó a la Justicia sobre una llamada que amenazaba la vida del papa. La Subsecretaría de Operaciones de la SIDE aportó información a los agentes y el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó el allanamiento. Según el organismo de inteligencia, la detención se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza.

Incautan tres celulares y un dron durante el allanamiento

El operativo se realizó en un domicilio de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar. Los agentes incautaron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para hacer la llamada, según fuentes judiciales. También se llevaron un dron cuyas capacidades serán examinadas para determinar si guarda relación con el caso.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana. De acuerdo con fuentes de la causa, la imputación inicial contempla amenazas anónimas e intimidación pública con presunta finalidad terrorista. La SIDE mantuvo en reserva la identidad del hombre y el contenido de la llamada.

Argentina coordinó la seguridad de la visita desde septiembre

El Ministerio de Seguridad argentino había dispuesto desde septiembre la conformación de un comando unificado federal para coordinar la protección del pontífice, las delegaciones y los asistentes a los actos en la ciudad de Buenos Aires. Tras anunciar el arresto, la SIDE informó que mantenía la coordinación con las fuerzas federales para resguardar la visita.

León XIV tiene previstas misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

El programa de la Santa Sede fijó el arribo de León XIV al Aeroparque Jorge Newbery para las 16:30 del domingo 8 de noviembre, hora argentina, tras concluir su visita a Uruguay. La primera jornada contempla un homenaje al general José de San Martín y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El pontífice tiene programada una misa el lunes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y otra el martes en Córdoba. El miércoles 11 prevé celebrar misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú, la última escala de su gira sudamericana.