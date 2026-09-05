Detienen a un hombre con dosis de droga en Guatemala

Elementos de la PNC y la Fiscalía capturaron a Byron "N" tras catear un inmueble ubicado en el municipio de Santa Catarina Pinula.

Investigadores de la División de Información Policial y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en la 1ª avenida y 0 calle del municipio de Santa Catarina Pinula, concluyendo con la aprehensión de un hombre en posesión de ilícitos.

El detenido fue identificado por las autoridades guatemaltecas como Byron "N", de 57 años de edad. Durante la inspección del inmueble, los elementos policiales y fiscales localizaron un arma de fuego con el número de registro esmerilado y municiones útiles, también 68 bolsitas con marihuana, 6 cápsulas con cocaína y 6 cápsulas con piedra de crack. Las autoridades reportaron también el aseguramiento de 1,171 quetzales en efectivo, presuntamente derivados de actividades ilícitas.

De acuerdo con los registros de la Policía Nacional Civil del país centroamericano, el capturado contaba con antecedentes policiales previos, habiendo sido procesado en el año 1998 por los delitos de ebriedad, escándalo y agresión.

El aprehendido, junto con el armamento, la droga y el dinero decomisado, fue remitido ante las autoridades judiciales correspondientes de Guatemala para iniciar el debido proceso legal.