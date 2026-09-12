Detienen a tres con droga en Pifo tras operativo en Ecuador

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron a tres ciudadanos en el sector de Pifo, perteneciente al distrito metropolitano de Quito, tras un operativo militar de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX).

𝐓𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐡𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐏𝐢𝐟𝐨#Quito | Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, durante una operación militar CAMEX en el sector de Pifo, realizaron el… pic.twitter.com/ya632VeKfN — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 12, 2026

Durante las labores de registro y control en la zona, los uniformados interceptaron a los tres individuos, quienes se desplazaban a bordo de una misma motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad o las edades de los detenidos. Al inspeccionar a los ocupantes y el vehículo, las fuerzas militares hallaron dos fundas con una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana, y una funda adicional con una sustancia blanquecina con características similares a la cocaína.

Además del material estupefaciente, al grupo se le incautaron dos teléfonos celulares y una billetera con 20.15 dólares en efectivo. Tanto los tres aprehendidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para el trámite legal correspondiente.