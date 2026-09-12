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Detienen a tres con droga en Pifo tras operativo en Ecuador

Por: Fernanda Izaguirre

11 Septiembre 2026, 22:49

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Miembros del Ejército Ecuatoriano decomisaron marihuana, sustancias similares a la cocaína y dinero en efectivo en el operativo.

Detienen a tres con droga en Pifo tras operativo en Ecuador

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron a tres ciudadanos en el sector de Pifo, perteneciente al distrito metropolitano de Quito, tras un operativo militar de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX).

Durante las labores de registro y control en la zona, los uniformados interceptaron a los tres individuos, quienes se desplazaban a bordo de una misma motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad o las edades de los detenidos. Al inspeccionar a los ocupantes y el vehículo, las fuerzas militares hallaron dos fundas con una sustancia verdosa, presumiblemente marihuana, y una funda adicional con una sustancia blanquecina con características similares a la cocaína.

Además del material estupefaciente, al grupo se le incautaron dos teléfonos celulares y una billetera con 20.15 dólares en efectivo. Tanto los tres aprehendidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para el trámite legal correspondiente.

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