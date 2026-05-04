Detienen a sospechoso de poner raticida en comida para bebés

La empresa señaló que los frascos salieron de sus instalaciones en condiciones óptimas y descartó fallas en sus procesos de producción.

Autoridades de Austria detuvieron a un sospechoso de 39 años tras el hallazgo de frascos de comida para bebés contaminados con veneno para ratas en supermercados de Europa central, un caso que activó protocolos de seguridad y retiro masivo de productos en varios países.

La investigación inició luego de que un cliente detectara un frasco presuntamente manipulado en la ciudad de Eisenstadt el pasado 18 de abril. A partir de ese momento, corporaciones policiales rastrearon el origen del incidente y desplegaron operativos que derivaron en la captura del individuo en el estado de Salzburgo.

¿Cómo detectaron la contaminación en comida para bebés?

De acuerdo con la Oficina de Policía Criminal de Burgenland, el caso se originó cuando un consumidor alertó sobre anomalías en un frasco de 190 gramos de alimento para bebés elaborado con zanahoria y papa, dirigido a menores a partir de cinco meses.

Las autoridades confirmaron posteriormente la presencia de veneno para ratas en al menos cinco frascos manipulados, los cuales fueron retirados antes de ser consumidos. Hasta el momento, no se reportan personas intoxicadas ni afectaciones graves a la salud.

¿Qué medidas tomó la empresa HiPP tras el hallazgo?

La compañía HiPP, con sede en Alemania, activó un retiro preventivo de todos sus productos en supermercados de la cadena SPAR en Austria, así como en establecimientos de Eslovaquia y la República Checa.

La empresa señaló que los frascos salieron de sus instalaciones en condiciones óptimas y descartó fallas en sus procesos de producción, al tiempo que aseguró ser víctima de un caso de extorsión relacionado con la manipulación de los productos.

“Estamos muy aliviados por la detención y continuaremos colaborando con las autoridades conforme se confirmen más detalles”

¿Qué dicen las autoridades sobre el detenido?

La fiscalía de Burgenland abrió una carpeta de investigación por el delito de poner en peligro a la población de forma deliberada. El sospechoso permanece bajo interrogatorio, mientras se analizan pruebas adicionales, incluido un peritaje para determinar la toxicidad del veneno utilizado.

Reportes preliminares indican que el detenido habría actuado con la intención de generar alarma pública, aunque no se han revelado más detalles sobre su posible motivación.

¿Qué impacto tuvo el caso en supermercados de Europa central?

El incidente obligó a cadenas como SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt a retirar de inmediato los productos de la marca involucrada, como medida de prevención y protección al consumidor.

Las autoridades mantienen vigilancia en puntos de venta y continúan con el monitoreo del caso, mientras la empresa afectada colabora en la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.