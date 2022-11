Detienen a sicarios que tomaron rehenes en un hospital

Los ahora detenidos presuntamente pretendían atentar contra un hombre que había sido trasladado a un hospital en Ecuador

Por: Redacción

Noviembre 28, 2022, 8:00

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que se detuvo a siete personas que habían entrado armados en un hospital y tomado varios rehenes.



'Debo destacar el notable trabajo de la Policía en el Hospital Napoleón Dávila, de Chone. Su intervención logró detener a los 7 delincuentes, liberar 4 rehenes y salvar vidas. Esas son nuestras fuerzas del orden: listas para defender a la ciudadanía. Situación bajo control', escribió en Twitter.



Sin profundizar en detalles, la Presidencia informó la noche del domingo que siete delincuentes fuertemente armados, que intentaban asesinar a alias 'Cara Sucia', ingresaron en el hospital y tomaron rehenes.



Investigaciones preliminares señalan que los ahora detenidos presuntamente pretendían atentar contra un hombre que había sido trasladado hacia el hospital la noche del sábado, con heridas graves luego de que intentaron matarlo, apuntó el coronel Álex Salgado, jefe del distrito policial de Chone.



Edwin Noguera, comandante de la Zona 4 de la Policía, presente en el lugar, indicó a la prensa que los sujetos ingresaron 'bien armados y no tuvieron miedo en disparar' a la Policía, que acudió al lugar alertados por personal que estaba en el centro médico.



En el operativo no se registraron heridos entre el personal médico.



La fuente policial señaló que en el interior del hospital se registró 'destrucción de vidrios y ventanales'.



De su lado, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, se refirió a la 'valiente acción policial' para afrontar la situación, que tuvo lugar en la provincia de Manabí, situada en la costa central de Ecuador.



'El compromiso institucional se ve reflejado una vez más, en el eficaz enfrentamiento con delincuentes que atacaron el Hospital Napoleón Dávila, en Manabí', indicó.



Y añadió: 'No vamos a permitir que el delito afecte la paz y tranquilidad del país'.



Tras ratificar que en el operativo 'no hay heridos, ni fallecidos', el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que 'quienes causen zozobra en la sociedad afrontarán las consecuencias'.