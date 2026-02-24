Detienen a Peter Mandelson por caso ligado a Epstein

La Policía Metropolitana arrestó al exembajador británico Peter Mandelso, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público

La Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, fue arrestado este lunes por la Metropolitan Police Service como parte de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público relacionada con sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

La policía metropolitana informó que “los oficiales arrestaron a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” en una dirección del norte de Londres.

Aunque las autoridades no lo nombraron oficialmente, siguiendo la práctica policial británica, el sospechoso había sido previamente identificado como Mandelson.

El exfuncionario fue trasladado a una comisaría londinense para ser interrogado. La corporación señaló que no puede proporcionar más detalles “para no perjudicar la integridad de la investigación”.

Investigación por filtración de información

Las pesquisas se centran en documentos que sugieren que Mandelson habría entregado información gubernamental confidencial a Epstein hace aproximadamente una década y media.

Las autoridades subrayaron que no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada, sino que la investigación se limita a posible mala conducta en funciones públicas.

Segunda detención de alto perfil

El arresto ocurre cuatro días después de que Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fuera detenido bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein.

Archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que tanto Mandelson como el duque de York mantuvieron relaciones más estrechas con el financiero de lo que habían reconocido públicamente.

La publicación de los documentos ha generado controversia en el Parlamento británico y provocó la dimisión de varios funcionarios del gabinete del primer ministro Keir Starmer.

Starmer había nombrado a Mandelson en 2024, pero lo destituyó menos de un año después en medio de cuestionamientos por su relación con Epstein, condenado en 2008 por delitos sexuales contra una menor.